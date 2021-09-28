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"Топливный" кризис в Британии: военных перевели в режим ожидания

Вторник, 28 сентября 2021, 03:19

В Британии переводят военных в режим ожидания в рамках преодоления "топливного" кризиса.

Источник: британское правительство, Reuters

Детали: Водители танкеров британской армии будут приведены в состояние готовности для развертывания в случае необходимости для доставки топлива туда, где оно больше всего необходимо, и обеспечения высоких запасов топлива.

Как сообщается, военные водители теперь будут проходить специальную подготовку перед развертыванием, что позволит им беспрепятственно работать с промышленностью и справиться с давлением в цепочке поставок.

Предыстория:

  • Несколько дней подряд на АЗС наблюдаются большие очереди и паническая скупка горючего. Проблема возникла из-за нехватки водителей, которые доставляли топливо из крупных терминалов.
  • Ассоциация розничных торговцев бензином (PRA), которая представляет большинство бензозаправочных станций в Великобритании, подсчитала, что от 50 до 90 процентов из них пусты. 90% заправочных станций, которые она представляет, или около 5500, заявили о том, что в них полностью закончилось топливо.
  • Некоторые АЗС сообщили о 500-процентном увеличении спроса.
  • В правительстве говорят, что нет никаких проблем с топливом, вопрос только в том, чтобы доставить его на заправки.

Темы: Британия
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