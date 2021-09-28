"Топливный" кризис в Британии: военных перевели в режим ожидания

В Британии переводят военных в режим ожидания в рамках преодоления "топливного" кризиса.

Источник: британское правительство, Reuters

Детали: Водители танкеров британской армии будут приведены в состояние готовности для развертывания в случае необходимости для доставки топлива туда, где оно больше всего необходимо, и обеспечения высоких запасов топлива.

Как сообщается, военные водители теперь будут проходить специальную подготовку перед развертыванием, что позволит им беспрепятственно работать с промышленностью и справиться с давлением в цепочке поставок.

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