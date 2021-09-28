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Reuters: Невідомий літак вразив базу підтримуваних Іраном ополченців в Сирії

Вівторок, 28 вересня 2021, 04:17
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Непізнаний літак врізався в базу підтримуваних Іраном ополченців в східній сирійській провінції Дайр-ез-Заур недалеко від іракського кордону, де Тегеран в минулому році розширив свою військову присутність.

Джерело: жителі і військові джерела у Reuters

Деталі: Удари були нанесені на південь від міста Маядін уздовж річки Євфрат, який став основною базою для кількох шиїтських ополченців, в основному з Іраку.

За словами двох жителів, підтримувані Іраном бойовики ополчення, котрі патрулюють вулиці, були приведені в стан підвищеної бойової готовності, і були помічені машини швидкої допомоги, що їхали до околиць міста після декількох вибухів.

За словами місцевих жителів і військових джерел, ополченці зараз контролюють місто, в якому проживають в основному суніти і яке є частиною дедалі більшої присутності в провінції Дайр-ез-Заур.

Теми: ІранСирія


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