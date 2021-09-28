Reuters: Неизвестный самолет поразил базу поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии

Неопознанный самолет врезался в базу поддерживаемых Ираном ополченцев в восточной сирийской провинции Дайр-эз-Заур недалеко от иракской границы, где Тегеран в прошлом году расширил свое военное присутствие.

Источник: жители и военные источники в Reuters

Детали: Удары были нанесены южнее города Маядин вдоль реки Евфрат, который стал основной базой для нескольких шиитских ополченцев, в основном из Ирака.

По словам двух человек, поддерживаемые Ираном боевики ополчения, которые патрулируют улицы, были приведены в состояние повышенной боевой готовности, и были замечены машины скорой помощи, которые ехали к окраинам города после нескольких взрывов.

По словам местных жителей и военных источников, ополченцы сейчас контролируют город, в котором проживают в основном сунниты и который является частью все большего присутствия в провинции Дайр-эз-Заур.