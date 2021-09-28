Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Reuters: Неизвестный самолет поразил базу поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии

Вторник, 28 сентября 2021, 04:17
Иллюстративное ФОТО

Неопознанный самолет врезался в базу поддерживаемых Ираном ополченцев в восточной сирийской провинции Дайр-эз-Заур недалеко от иракской границы, где Тегеран в прошлом году расширил свое военное присутствие.

Источник: жители и военные источники в Reuters

Детали: Удары были нанесены южнее города Маядин вдоль реки Евфрат, который стал основной базой для нескольких шиитских ополченцев, в основном из Ирака.

По словам двух человек, поддерживаемые Ираном боевики ополчения, которые патрулируют улицы, были приведены в состояние повышенной боевой готовности, и были замечены машины скорой помощи, которые ехали к окраинам города после нескольких взрывов.

По словам местных жителей и военных источников, ополченцы сейчас контролируют город, в котором проживают в основном сунниты и который является частью все большего присутствия в провинции Дайр-эз-Заур.

Темы: ИранСирия
powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине: тысяча умерших за 8 дней, 9 666 больных за сутки

Блинкен: Россия блокировала совещание ОБСЕ в Варшаве

У более 35 тысяч доз ковид-вакцин заканчивается срок годности – Минздрав

"Шериф" украинца Вернидуба сенсационно обыграл мадридский "Реал" в Лиге чемпионов

Разумков подпишет закон об олигархах. У Зеленского есть два варианта

Новости 28 сентября: Венгрия и "Газпром", компенсации прокурорам

Все новости...
Иран
США: Нет признаков, что Иран возвращается к переговорам по ядерной сделке
Крым, Иран, Куба: в Xiaomi начали блокировать смартфоны в “запрещенных“ странах и территориях
США ввели санкции против иранских разведчиков из-за попытки похищения журналистки
Последние новости
08:49
Украина выразила Еврокомиссии свою позицию по газовому контракту России и Венгрии
08:46
Новое правительство Германии: "зеленые" и "свободные демократы" провели раунд переговоров
08:21
COVID в Украине: тысяча умерших за 8 дней, 9 666 больных за сутки
08:00
Главные новости вторника и ночи: Венгрия и "Газпром", компенсации прокурорам
07:38
Оккупанты на Донбассе за минувшие сутки 8 раз срывали "тишину"
07:18
Блинкен: Россия блокировала совещание ОБСЕ в Варшаве
06:43
В США и России самая высокая в мире суточная смертность от COVID
06:24
Лава вулкана на Канарах достигла океана. Предупреждают о выбросах токсичных газов
05:45
У более 35 тысяч доз ковид-вакцин заканчивается срок годности – Минздрав
04:46
Украина обеспокоена возможным размещением в Крыму установок по обогащению урана
Все новости...