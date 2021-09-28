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Бойовики напали на село в Нігерії — 34 вбитих

Вівторок, 28 вересня 2021, 05:13

Невідомі бойовики напали на село Мадамай в штаті Кадуна в Нігерії – були вбиті 34 жителі.

Джерело: комісар державної безпеки Самуель Аруван, якого цитує Al Jazeera

Деталі: Як зазначається, напад стався пізно вночі в неділю.

За словами Арувана, війська зазнали обстрілу, після чого змусили нападників відступити після інтенсивної перестрілки.

У зв'язку з нападом допитують двох підозрюваних.

Також в Кадуні бойовики напали на церкву в районі Качія. Одна людина загинула, і деякі парафіяни були серйозно поранені.

Крім того, в північно-західному штаті Сокото 22 співробітника служби безпеки Нігерії були вбиті в результаті нападу на віддалену військову базу. Загинули 14 солдатів, п'ять поліцейських і троє військовослужбовців сил цивільної оборони.

Військові Нігерії заявили, що за нападом стояли підозрювані бойовики і злочинці, пов'язані з "ІДІЛ".



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