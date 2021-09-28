Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики напали на село в Нігерії — 34 вбитих

Вівторок, 28 вересня 2021, 05:13
Бойовики напали на село в Нігерії — 34 вбитих

Невідомі бойовики напали на село Мадамай в штаті Кадуна в Нігерії – були вбиті 34 жителі.

Джерело: комісар державної безпеки Самуель Аруван, якого цитує Al Jazeera

Деталі: Як зазначається, напад стався пізно вночі в неділю.

За словами Арувана, війська зазнали обстрілу, після чого змусили нападників відступити після інтенсивної перестрілки.

У зв'язку з нападом допитують двох підозрюваних.

Також в Кадуні бойовики напали на церкву в районі Качія. Одна людина загинула, і деякі парафіяни були серйозно поранені.

Крім того, в північно-західному штаті Сокото 22 співробітника служби безпеки Нігерії були вбиті в результаті нападу на віддалену військову базу. Загинули 14 солдатів, п'ять поліцейських і троє військовослужбовців сил цивільної оборони.

Військові Нігерії заявили, що за нападом стояли підозрювані бойовики і злочинці, пов'язані з "ІДІЛ".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: