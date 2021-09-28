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Боевики напали на деревню в Нигерии — 34 убитых

Вторник, 28 сентября 2021, 05:13
Боевики напали на деревню в Нигерии — 34 убитых

Неизвестные боевики напали на село Мадамай в штате Кадуна в Нигерии - были убиты 34 жителя.

Источник: комиссар государственной безопасности Самуэль Аруван, которого цитирует Al Jazeera

Детали: Как отмечается, нападение произошло поздно ночью в воскресенье.

По словам Арувана, войска подверглись обстрелу, после чего заставили нападавших отступить после интенсивной перестрелки.

В связи с нападением допрашивают двух подозреваемых.

Также в Кадуне боевики напали на церковь в районе Качия. Один человек погиб, и некоторые прихожане были серьезно ранены.

Кроме того, в северо-западном штате Сокото 22 сотрудника службы безопасности Нигерии были убиты в результате нападения на отдаленную военную базу. Погибли 14 солдат, пять полицейских и трое военнослужащих сил гражданской обороны.

Военные Нигерии заявили, что за нападением стояли подозреваемые боевики и преступники, связанные с "ИГИЛ".

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