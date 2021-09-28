COVID в Україні: 6 552 нових хворих і 143 померлих за добу 

За добу 27 вересня в Україні зафіксували 6 552 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 143 летальних випадки від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 288 осіб, одужали 2 927 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цей понеділок зареєстрували у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

Серед 6,5 тисяч нових хворих 574 дитини і 165 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 31 051 особа, методом ІФА – 9 067 осіб, експрес-тестами – 25 694 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 401 956 осіб, із них 2 248 071 особа одужала, 55 863 особи померли.