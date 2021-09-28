COVID в Украине: 6 552 новых больных и 143 умерших за сутки

За сутки 27 сентября в Украине зафиксировали 6 552 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 143 летальных случая от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 288 человек, выздоровели 2 927 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).

Среди 6,5 тысяч новых больных 574 ребенка и 165 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 31 051 человек, методом ИФА – 9 067 человек, экспресс-тестами – 25 694 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 401 956 человек, из них 2 248 071 человек выздоровел, 55 863 человека умерли.