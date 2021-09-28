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Ще 20 камер автофіксації порушень ПДР з'явилися на українських дорогах

Вівторок, 28 вересня 2021, 08:29
Із Facebook Білошицького

Із 28 вересня на автодорогах України починають працювати ще 20 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху, загалом кількість камер автофіксації на трасах та у населених пунктах збільшилася до 158-ми. 

Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: 20 нових комплексів автофіксації порушень ПДР працюватимуть на автомобільних дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.

За словами Білошицького, "нова хвиля вже готується до запуску".

А поки у Львівській області розташували 13 приладів контролю:

  • на 10 км+100 автодороги М-010 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 447 км+803 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Броди (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 4 км+898 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 12 км+514 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год)
  • на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вул. Перемоги, м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 541км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 541 км+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 3 км+064 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк(обмеження швидкості 50 км/год)

У Запорізькій області встановили 4 прилади контролю:

  • на 2 км+090 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 526 км+590 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 310 км+530 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 310 км+722 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу м. Мелітополь (обмеження швидкості 90 км/год)

У Закарпатській області розмістили 2 прилади контролю:

  • на 772 км+750 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Ужгород (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 780 км+785 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Мукачево (обмеження швидкості 50 км/год)

В Одеській області з'явився 1 прилад контролю:

  • на 3 км+015 автодороги Т-16-28 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 90 км/год).

Теми: дорогиавтополіція


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