Ще 20 камер автофіксації порушень ПДР з'явилися на українських дорогах

Із 28 вересня на автодорогах України починають працювати ще 20 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху, загалом кількість камер автофіксації на трасах та у населених пунктах збільшилася до 158-ми.

Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: 20 нових комплексів автофіксації порушень ПДР працюватимуть на автомобільних дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.

За словами Білошицького, "нова хвиля вже готується до запуску".

А поки у Львівській області розташували 13 приладів контролю:

на 10 км+100 автодороги М-010 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/год)

на 447 км+803 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Броди (обмеження швидкості 50 км/год)

на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 4 км+898 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

на 12 км+514 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год)

на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год)

на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вул. Перемоги, м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 541км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год)

на 541 км+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль (обмеження швидкості 50 км/год)

на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 3 км+064 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк(обмеження швидкості 50 км/год)

У Запорізькій області встановили 4 прилади контролю:

на 2 км+090 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год)

на 526 км+590 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год)

на 310 км+530 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год)

на 310 км+722 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу м. Мелітополь (обмеження швидкості 90 км/год)

У Закарпатській області розмістили 2 прилади контролю:

на 772 км+750 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Ужгород (обмеження швидкості 50 км/год)

на 780 км+785 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Мукачево (обмеження швидкості 50 км/год)

В Одеській області з'явився 1 прилад контролю: