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Еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД появились на украинских дорогах

Вторник, 28 сентября 2021, 08:29
Еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД появились на украинских дорогах
Из Facebook Билошицкого

С 28 сентября на автодорогах Украины начинают работать еще 20 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения, в целом количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах увеличилось до 158-ми.

Источник: первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Детали: 20 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД будут работать на автомобильных дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

По словам Билошицкого, "новая волна уже готовится к запуску".

А пока во Львовской области разместили 13 приборов контроля:

  • на 10 км + 100 автодороги М-010 направление направленности прибора г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 447 км + 803 автодороги М-06, направленность прибора г. Броды (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 137 км + 971 автодороги М-09, направленность прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 4 км + 898 автодороги Н-17, направленность прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 12 км + 514 автодороги М-10-01, направленность прибора г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 552 км + 486 автодороги М-06, направленность прибора г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч)
  • на 528 км + 459 автодороги М-06, направленность прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 523 км + 260 автодороги М-06, направленность прибора г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 439 км + 352 автодороги М-06, направленность прибора ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 541 км + 451 автодороги М-06, направленность прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 541 км + 296 автодороги М-06, направленность прибора г. Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 510 км + 120 автодороги М-06, направленность прибора г. Запытов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 3 км + 064 автодороги Н-17, направленность прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

В Запорожской области установили 4 прибора контроля:

  • на 2 км + 090 автодороги Н-15, направленность прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 526 км + 590 автодороги Н-08, направленность прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 310 км + 530 автодороги М-18, направленность прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 310 км + 722 автодороги М-18, направленность прибора г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч)

В Закарпатской области разместили 2 прибора контроля:

  • на 772 км + 750 автодороги М-06, направленность прибора г. Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 780 км + 785 автодороги М-06, направленность прибора г. Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч)

В Одесской области появился 1 прибор контроля:

  • на 3 км + 015 автодороги Т-16-28, направленность прибора г. Киев (ограничение скорости 90 км/ч).

Темы: дорогиавтополиция
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