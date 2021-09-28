Кулеба: Угодою з "Газпромом" Угорщина завдала удару по українсько-угорських відносинах

Угорщина завдала удару по українсько-угорських відносинах, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії, і Україна відповідно відреагує.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо країну, Угорщину, яка є членом ЄС і членом НАТО, при цьому має особливі відносини з Росією і завдала удару по українсько-угорських відносинах, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії. Це удар, і ми будемо відповідати на нього відповідно, тому що тут не повинно бути ніякого жалю і ніяких співчуттів", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало пройти при співголовуванні глав МЗС двох країн 29-30 вересня, було скасовано ще до підписання угоди Угорщини і РФ.

"Ми знали, що вже летить туди російська делегація, що ця угода буде підписана. І вони, підписуючи цей договір, вже знали про нашу позицію. Це не буде тільки політичний крок - скасування засідання комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва. Будемо робити і інші кроки для захисту національних інтересів України в цій ситуації", - підкреслив глава МЗС України.

Як повідомлялося, в понеділок Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

Через плани підписання угоди МЗС України заявило 27 вересня, що ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутись днями в Будапешті.