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Кулеба: Соглашением с "Газпромом" Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям

Вторник, 28 сентября 2021, 09:05
Кулеба: Соглашением с Газпромом Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям
Dmytro Kuleba, foto MZS 23 / 5000 Результати перекладу Дмитрий Кулеба, фото МИД

Венгрия нанесла удар по украинской-венгерских отношениях, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России, и Украина соответственно отреагирует.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерских отношениях, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответственно, так как здесь не должно быть никакого сожаления и никаких соболезнований", - сказал Кулеба.

Он отметил, что заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было пройти при сопредседательстве глав МИД двух стран 29-30 сентября, было отменено еще до подписания соглашения Венгрии и РФ.

"Мы знали, что уже летит туда российская делегация, что это соглашение будет подписано. И они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг - отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем делать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", - подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщалось, в понедельник Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

Из-за планы подписания соглашения МИД Украины заявил 27 сентября, что инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.

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Темы: ВенгрияРосcиягазмеждународные отношенияКулеба Дмитрий
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