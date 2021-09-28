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Судитимуть 13 членів банди, яка викрадала автівки зі штрафмайданчиків

Вівторок, 28 вересня 2021, 10:28

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 13 членів злочинної організації, яка викрадала автівки зі штрафмайданчиків.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Розслідування встановило, що злочинці розробили схему та викрадали машини зі штрафмайданчиків у Києві та низці областей.

Залучивши до своєї діяльності  одного з керівників місцевого відділу виконавчої служби, вони виготовляли підроблені документи на видачу авто.

Також до злочинної схеми входив працівник сервісного центру, за допомогою якого вони узаконювали користування викраденими автівками.

Вказується, що наразі доведено 21 епізод їхньої злочинної діяльності. Члени злочинної організації завдали потерпілим понад 17 млн грн шкоди.

У ході слідства всі викрадені автомобілі знайшли та вилучили, збитки відшкодовано, зазначають в ОГП.

Обвинуваченим інкриміновано створення та участь у злочинній організації, незаконне заволодіння транспортними засобами, підроблення документів, несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора


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