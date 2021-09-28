Будут судить 13 членов банды, которая воровала автомобили со штрафплощадок

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 13 членов преступной организации, которая похищала автомобили со штрафплощадок.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Расследование установило, что преступники разработали схему и угоняли машины со штрафплощадок в Киеве и ряде областей.

Привлекая к своей деятельности одного из руководителей местного отдела исполнительной службы, они изготавливали поддельные документы на выдачу авто.

Также в преступную схему входил работник сервисного центра, с помощью которого они узаконивали пользование похищенными автомобилями.

Указывается, что сейчас доказан 21 эпизод их преступной деятельности. Члены преступной организации нанесли потерпевшим более 17 млн ​​грн ущерба.

В ходе следствия все похищенные автомобили нашли и изъяли, ущерб возмещен, сообщает ОГП.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, незаконное завладение транспортными средствами, подделка документов, несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги и незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта.