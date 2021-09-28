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Федоров анонсував нові послуги "в цифрі" і похвалився 7 мільйонами ​​користувачів "Дія"

Вівторок, 28 вересня 2021, 10:29
Михайло Федороов, фото з відкритих джерел

Уже 7 мільйонів громадян України користуються додатком цифрових держпослуг "Дія", за трохи більше, ніж місяць, додався мільйон користувачів.

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "7 млн ​​українців активно використовують додаток Дія! + 1 млн користувачів трохи більше, ніж за 1 місяць! Фантастичний темп зростання".

Деталі: Федоров також анонсував "Diia Summit" на осінь 2021 року з презентацією нових послуг.

За словами міністра, його команда працює цілодобово над новими послугами і стабілізацією тих, які запустили.

"Паралельно з модернізацією державних реєстрів, які знаходяться в управлінні інших міністерств, ми знайшли можливості для розширення контакт-центру, щоб створити швидкий і якісний сервіс", – повідомив він.

Пряма мова: "Ми готуємо пул нових послуг, які ви точно чекали, а деякі навіть вас приємно здивують. І так, ми анонсуємо Diia Summit – осінь 202 ".



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