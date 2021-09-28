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Федоров анонсировал новые услуге "в цифре" и похвалился 7 миллионами пользователей "Дія"

Вторник, 28 сентября 2021, 10:29
Михаил Федороов, фото из открытых источников

Уже 7 миллионов граждан Украины пользуются приложением цифровых госуслуг "Дія", за чуть более, чем месяц, добавился миллион пользователей. 

Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram 

Прямая речь: "7 млн украинцев активно используют приложение Дія! + 1 млн пользователей чуть больше, чем за 1 месяц! Фантастический темп роста". 

Детали: Федоров также анонсировал "Diia Summit" на осень 2021 года с презентацией новых услуг. 

По словам министра, его команда работает круглосуточно над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили. 

"Параллельно с модернизацией государственных реестров, которые находятся в управлении других министерств, мы нашли возможности для расширения контакт-центра, чтобы создать быстрый и качественный сервис", – сообщил он.

Прямая речь: "Мы готовим пул новых услуг, которые вы точно ждали, а некоторые даже вас приятно удивят. И да, мы анонсируем Diia Summit – осень 2021".

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