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Мікроавтобус і дві фури зіткнулись на Миколаївщині: 4 загиблих

Вівторок, 28 вересня 2021, 10:34
Фото поліції

Троє дорослих і один підліток загинули, ще 7 осіб отримали травми у результаті зіткнення мікроавтобуса і двох вантажних автомобілів у Миколаївській області.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "На Миколаївщині поліція розслідує обставини ДТП за участі мікроавтобуса і двох вантажівок, у якій 4 людей загинули та 7 травмувались".

 

Деталі: Аварія сталася близько 19:55 27 вересня на автодорозі "Снігурівка – Калинівка" перед с. Широке. У мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter перебували 11 осіб. 

Внаслідок ДТП 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у тому числі 15-річний підліток, загинули на місці події.

Ще 7 пасажирів мікроавтобуса від 29 до 47 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Водії вантажівок DAF та КАМАЗ не постраждали.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної ДТП, або мають записи з відеореєстраторів, повідомити про це у поліцію.

Українська правда
Теми: ДТПМиколаївська область


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