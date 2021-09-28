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Микроавтобус и две фуры столкнулись на Николаевщине: 4 погибших

Вторник, 28 сентября 2021, 10:34
Микроавтобус и две фуры столкнулись на Николаевщине: 4 погибших
Фото полиции

Трое взрослых и один подросток погибли, еще 7 человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовых автомобилей в Николаевской области.

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "В Николаевской области милиция расследует обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков, в котором 4 человека погибли и 7 травмировались". 

 

Детали: Авария произошла около 19:55 27 сентября на автодороге "Снигиревка – Калиновка" перед с. Широкое. В микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter находились 11 человек.

В результате ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия.

Еще 7 пассажиров микроавтобуса от 29 до 47 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Водители грузовиков DAF и КАМАЗ не пострадали.

По данному факту открыли уголовное производство.

Правоохранители призывают граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, сообщить об этом в полицию.

Украинская правда
Темы: ДТПНиколаевская область
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