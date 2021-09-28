Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID у Києві: хворих за добу все ще вдвічі більше, ніж одужань

Вівторок, 28 вересня 2021, 10:59
Фото КМДА

За добу 27 вересня у столиці зареєстрували 461 новий випадок коронавірусу, 4 хворих померли, одужали за добу 219 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "461 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. 4 летальних випадки від вірусу. 219 подолали коронавірус".

Деталі: Найбільше випадків COVID-19 виявили у Дарницькому (66), Солом’янському (65) та в Голосіївському (55) районах.

57 хворих госпіталізували. 

Загалом з початку пандемії у столиці вже 233 317 випадків коронавірусу, 5 378 хворих померли, подолали вірус 220 177 мешканців міста.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Усі новини...
Київ
У центрі Києва через футбол можуть закрити метро
У центрі Києва на вихідних перекриють частину вулиць: для бігунів
Ексрадник Кличка почав знімати розслідування про оточення мера
Останні новини
02:50
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"
01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
00:59
Мера Запоріжжя звільнили з посади
00:31
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко
00:06
фотоРосійський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ
23:52
"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів
23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
22:54
Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
Усі новини...