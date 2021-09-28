Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID у Києві: хворих за добу все ще вдвічі більше, ніж одужань

Вівторок, 28 вересня 2021, 10:59
COVID у Києві: хворих за добу все ще вдвічі більше, ніж одужань
Фото КМДА

За добу 27 вересня у столиці зареєстрували 461 новий випадок коронавірусу, 4 хворих померли, одужали за добу 219 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "461 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. 4 летальних випадки від вірусу. 219 подолали коронавірус".

Деталі: Найбільше випадків COVID-19 виявили у Дарницькому (66), Солом’янському (65) та в Голосіївському (55) районах.

57 хворих госпіталізували. 

Загалом з початку пандемії у столиці вже 233 317 випадків коронавірусу, 5 378 хворих померли, подолали вірус 220 177 мешканців міста.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Київ
У Києві та низці областей – повітряна тривога
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
ППО знищила всі "Шахеди", які рухалися на Київ – КМВА
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: