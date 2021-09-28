COVID у Києві: хворих за добу все ще вдвічі більше, ніж одужань
Вівторок, 28 вересня 2021, 10:59
За добу 27 вересня у столиці зареєстрували 461 новий випадок коронавірусу, 4 хворих померли, одужали за добу 219 осіб.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "461 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. 4 летальних випадки від вірусу. 219 подолали коронавірус".
Деталі: Найбільше випадків COVID-19 виявили у Дарницькому (66), Солом’янському (65) та в Голосіївському (55) районах.
57 хворих госпіталізували.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 233 317 випадків коронавірусу, 5 378 хворих померли, подолали вірус 220 177 мешканців міста.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Українська правда