COVID в Киеве: больных за сутки все еще вдвое больше, чем выздоровлений
Вторник, 28 сентября 2021, 10:59
За сутки 27 сентября в столице зарегистрировали 461 новый случай коронавируса, 4 больных умерли, выздоровели за сутки 219 человек.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "461 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. 4 летальных случая от вируса. 219 преодолели коронавирус".
Детали: Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Дарницком (66), Соломенском (65) и в Голосеевском (55) районах.
57 больных госпитализировали.
Всего с начала пандемии в столице уже 233 317 случаев коронавируса, 5 378 больных умерли, преодолели вирус 220 177 жителей города.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Украинская правда