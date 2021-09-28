COVID в Киеве: больных за сутки все еще вдвое больше, чем выздоровлений

За сутки 27 сентября в столице зарегистрировали 461 новый случай коронавируса, 4 больных умерли, выздоровели за сутки 219 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "461 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. 4 летальных случая от вируса. 219 преодолели коронавирус".

Детали: Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Дарницком (66), Соломенском (65) и в Голосеевском (55) районах.

57 больных госпитализировали.

Всего с начала пандемии в столице уже 233 317 случаев коронавируса, 5 378 больных умерли, преодолели вирус 220 177 жителей города.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП