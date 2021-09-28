Затримали чиновника, який "розвалював" оборонку в 2014 році - СБУ

Служба безпеки України затримала колишнього топчиновника державного підприємства "Київський бронетанковий завод", якого підозрюють у завданні збитків на 12 мільйонів гривень.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Він перебував на посаді протягом 2014 року і своїми корупційними діями завдав державі збитки на 12 млн грн. Щоб уникнути покарання, чоловік втік на окуповані території ОРДЛО".

Деталі: За даними джерела УП, зловмисник займав посаду фінансового директора.

Слідство встановило, що підозрюваний організував протиправний механізм привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки. Для цього зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, у тому числі у столиці та Київській області.

Згодом на підставі фіктивних договорів чоловік переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення. Розрахунки здійснювалися або за завищеними тарифами, або й взагалі за невиконані роботи. Таким чином відбувалося "виведення" бюджетних коштів і переведення їх у готівку з подальшим привласненням учасниками схеми.

За попередніми оцінками слідства, внаслідок майже піврічної протиправної діяльності посадовця державі заподіяно збитки у розмірі 12 млн грн.

Наприкінці 2014 роцу для уникнення відповідальності за протиправну діяльність ексчиновник перебрався на окуповану терористами територію.

Наразі оперативники спецслужби встановили місце перебування зловмисника і затримали його під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на КПВВ "Станиця Луганська".

Наразі експосадовцю оголошено про підозру за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Повідомляється, що затриманого доставлено до Дарницького районного суду для обрання йому міру запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до схеми осіб.