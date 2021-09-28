Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Затримали чиновника, який "розвалював" оборонку в 2014 році - СБУ

Вівторок, 28 вересня 2021, 12:01

Служба безпеки України затримала колишнього топчиновника державного підприємства "Київський бронетанковий завод", якого підозрюють у завданні збитків на 12 мільйонів гривень.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Він перебував на посаді протягом 2014 року і своїми корупційними діями завдав державі збитки на 12 млн грн. Щоб уникнути покарання, чоловік втік на окуповані території ОРДЛО".

Деталі: За даними джерела УП, зловмисник займав посаду фінансового директора.

Слідство встановило, що підозрюваний організував протиправний механізм привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки. Для цього зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, у тому числі у столиці та Київській області.

Згодом на підставі фіктивних договорів чоловік переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення. Розрахунки здійснювалися або за завищеними тарифами, або й взагалі за невиконані роботи. Таким чином відбувалося "виведення" бюджетних коштів і переведення їх у готівку з подальшим привласненням учасниками схеми.

За попередніми оцінками слідства, внаслідок майже піврічної протиправної діяльності посадовця державі заподіяно збитки у розмірі 12 млн грн.

Наприкінці 2014 роцу для уникнення відповідальності за протиправну діяльність ексчиновник перебрався на окуповану терористами територію.

Наразі оперативники спецслужби встановили місце перебування зловмисника і затримали його під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на КПВВ "Станиця Луганська".

Наразі експосадовцю оголошено про підозру за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Повідомляється, що затриманого доставлено до Дарницького районного суду для обрання йому міру запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до схеми осіб.

Українська правда
Теми: СБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Усі новини...
СБУ
Між партизанами і спецслужбами. Як пов'язані між собою "справа Семенченка", білоруські революціонери та українська розвідка
СБУ викрила конструкторське бюро у Дніпрі, яке працювало на Росію
Як НАБУ намагається стати державним "колектором"
Останні новини
01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
00:59
Мера Запоріжжя звільнили з посади
00:31
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко
00:06
фотоРосійський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ
23:52
"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів
23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
22:54
Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
21:49
Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19
Усі новини...