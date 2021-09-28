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Задержан чиновник, который "разваливал" оборонку в 2014 году - СБУ

Вторник, 28 сентября 2021, 12:01

Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-чиновника государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод", которого подозревают в нанесении ущерба на 12 миллионов гривен.

Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Он занимал должность в течение 2014 года и своими коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн. Чтобы избежать наказания, мужчина сбежал на оккупированные территории ОРДЛО".

Детали: По данным источника УП, злоумышленник занимал должность финансового директора.

Следствие установило, что подозреваемый организовал противоправный механизм присвоения средств, выделенных на модернизацию военной техники. Для этого зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области.

Впоследствии на основании фиктивных договоров человек переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или вообще за невыполненные работы. Таким образом происходил "вывод" бюджетных средств и перевод их в наличные с последующим присвоением участниками схемы.

По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности должностного лица государству причинен ущерб в размере 12 млн грн.

В конце 2014 года для избежания ответственности за противоправную деятельность экс-чиновник перебрался на оккупированную террористами территорию.

Сейчас оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения с временно оккупированной территории на КПВВ "Станица Луганская".

На данный момент экс-чиновнику объявлено о подозрении по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах.

Сообщается, что задержанного доставили в Дарницкий районный суд для избрания ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других причастных к схеме людей.

Украинская правда
Темы: СБУ
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