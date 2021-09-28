Фірма заступника голови ОП заробила на вояжах Зеленського та форумі "Україна 30" – ЗМІ

ТОВ "Goodmedia", яке належить родині заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, заробило на проведенні президентського форуму "Україна 30" у 2021 році і на передвиборчій кампанії партії "Слуга народу" у 2020 році.

Джерело: "Наші гроші" та "Бабель"

Деталі: "Goodmedia" заснував і до березня 2020 року очолював заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Потім компанію очолила його дружина Олена Тимошенко. Але до вересня 2021 року Кирило Тимошенко значився на сайті компанії як CEO.

Видання "Бабель" повідомило, що ТОВ "Goodmedia" без конкурсу стала організатором форуму "Україна 30" і отримала за свої послуги мільйони гривень.

9 компаній стали партнерами форуму, що проходив з ініціативи Володимира Зеленського з лютого до серпня 2021 року в київському виставковому центрі "Парковий".

Компанія "Гудмедіа" отримала щонайменше 6,5 млн грн від структур Ріната Ахметова, Андрія Веревського, Юрія Косюка, Олександра Гереги та інших крупних бізнесменів, які платили за участь їхніх спікерів у форумі.

За інформацію "Бабеля", від ДТЕК ВДЕ компанія Тимошенків отримала 3,5 мільйона гривень (696 тисяч за "Україна 30. Платіжка" і 2,78 мільйона за "Україна 30. Екологія").

За участь у профільних дискусіях на "Україні 30" платили і неурядові організації. NGO перераховували гроші не Goodmedia, а ФОПам, розповів один із учасників ринку.

Після публікації на "Бабелі" до "Наших грошей" потрапили дані про заробітки фірми Тимошенко і на передвиборчій кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах, що пройшли 25 жовтня 2020 року.

Виявилось, що ТОВ "Гудмедіа" отримало 1,23 млн грн за послуги з організації та проведення корпоративних заходів партії "Слуга Народу" та її регіональних організацій організацій.

За захід у Запоріжжі 19 серпня сплачено 100 тисяч гривень, у Херсоні 20 серпня – 123 тисяч гривень, у Миколаєві 21 серпня – 116 тисяч гривень, у Дніпрі 26 серпня – 79 тисяч гривень, у Кропивницькому 27 серпня – 95 тисяч гривень, у Каневі 28 серпня – 97 тисяч гривень, у Полтаві 1 вересня – 104 тисячі гривень, у Харкові 2 вересня – 100 тисяч гривень, у Сумах 8 вересня – 113 тисяч гривень, у Житомирі 8 вересня – 90 тисяч гривень, у Хмельницькому 9 вересня – 106 тисяч гривень, в Одесі 12 вересня – 111 тисяч гривень.

Підтвердження фінансовим стосункам "Слуги народу" та "Гудмедіа" є на сайті НАЗК. У квартальному звіті партії вказано, що партія заплатила фірмі Тимошенко 1,23 млн грн за послуги проведення заходів, але без розшифровки, яких саме.

У вказані дати президент Володимир Зеленський перебував із робочими візитами у вищевказаних містах. Паралельно він взяв участь у презентації деяких кандидатів від партії "Слуга народу" на місцевих виборах і закликав підтримати їх.

Окрім плати за організацію передвиборчих заходів Зеленського "Гудмедіа" у 2020 році також отримало кошти за виробництво серії відео- та радіороликів "Україна – це ти" й "Вирішуєш ти" на загальну суму 250 тисяч гривень.