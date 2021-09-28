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Фирма замглавы ОП заработала на вояжах Зеленского и форуме "Украина 30" – СМИ

Вторник, 28 сентября 2021, 12:07
Фирма замглавы ОП заработала на вояжах Зеленского и форуме Украина 30 – СМИ
Кирилл Тимошенко, president.gov.ua

ООО "Goodmedia", которое принадлежит семье заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, заработало на проведении президентского форума "Украина 30" в 2021 году и на предвыборной кампании партии "Слуга народа" в 2020 году.

Источник: "Наші гроші" и "Бабель"

Детали: "Goodmedia" основал и до марта 2020 года возглавлял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Затем компанию возглавила его жена Елена Тимошенко. Но в сентябре 2021 года Кирилл Тимошенко числился на сайте компании как CEO.

Издание "Бабель" сообщило, что ООО "Goodmedia" без конкурса стала организатором форума "Украина 30" и получила за свои услуги миллионы гривен.

9 компаний стали партнерами форума, проходившего по инициативе Владимира Зеленского с февраля по август 2021 года в киевском выставочном центре "Парковый".

Компания "Гудмедиа" получила не менее 6,5 млн грн от структур Рината Ахметова, Андрея Веревского, Юрия Косюка, Александра Гереги и других крупных бизнесменов, которые платили за участие их спикеров в форуме.

По информации "Бабеля", от ДТЭК ВИЭ компания Тимошенко получила 3,5 миллиона гривен (696 тысяч за "Украину 30. Платежка" и 2,78 миллиона за "Украину 30. Экология").

За участие в профильных дискуссиях на "Украине 30" платили и неправительственные организации. NGO перечисляли деньги не Goodmedia, а ФОПам, рассказал один из участников рынка.

После публикации на "Бабеле" к изданию "Наші гроші" попали данные о заработках фирмы Тимошенко и на предвыборной кампании "Слуги народа" на местных выборах, которые прошли 25 октября 2020 года.

Оказалось, что ООО "Гудмедиа" получило 1,23 млн грн за услуги по организации и проведению корпоративных мероприятий партии "Слуга народа" и ее региональных организаций организаций.

За мероприятие в Запорожье 19 августа оплачено 100 тысяч гривень, в Херсоне 20 августа – 123 тысяч гривень, в Николаеве 21 августа – 116 тысяч гривень, в Днепре 26 августа – 79 тысяч гривень, в Кропивницком 27 августа – 95 тысяч гривень, в Каневе 28 августа – 97 тысяч гривень, в Полтаве 1 сентября – 104 тысяч гривень, в Харькове 2 сентября – 100 тысяч гривень, в Сумах 8 сентября – 113 тысяч гривень, в Житомире 8 сентября – 90 тысяч гривень, в Хмельницком 9 сентября – 106 тысяч гривень, в Одессе 12 сентября – 111 тысяч гривень.

Подтверждение финансовым отношениям "Слуги народа" и "Гудмедиа" есть на сайте НАПК. В квартальном отчете партии указано, что партия заплатила фирме Тимошенко 1,23 млн грн за услуги проведения мероприятий, но без расшифровки, каких именно.

 

В упомянутые даты президент Владимир Зеленский находился с рабочими визитами в вышеуказанных городах. Параллельно он принял участие в презентации некоторых кандидатов от партии "Слуга народа" на местных выборах и призвал поддержать их.

Кроме платы за организацию предвыборных мероприятий Зеленского "Гудмедиа" в 2020 году также получило средства на создание серии видео- и радиороликов "Україна – це ти" и "Вирішуєш ти" на общую сумму 250 тысяч гривень.

Темы: Офис президентаЗеленскийвиборыпразднования
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