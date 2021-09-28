Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні

Вівторок, 28 вересня 2021, 12:13
Фото quality.nuph.edu.ua

У жовтні очікується тепла погода, кількість опадів прогнозують у межах кліматичної норми.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура передбачається 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми".

Деталі: Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм – це також в межах кліматичної норми.

У перші дні жовтня буде сонячно, без опадів, вночі 4-8° тепла, вдень до 15-17° тепла.

Синоптики нагадують, що традиційно середня місячна у жовтні температура складає 6-13°, в Карпатах місцями 4-5° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря у жовтні сягає 4-16° морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 0-3° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 26-34° тепла, в Криму до 35°, на високогір’ї Карпат +20-21°.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями у Львівській, Івано-Франківській областях та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат 120-129 мм.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Усі новини...
Останні новини
02:50
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"
01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
00:59
Мера Запоріжжя звільнили з посади
00:31
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко
00:06
фотоРосійський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ
23:52
"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів
23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
22:54
Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
Усі новини...