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Синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні

Вівторок, 28 вересня 2021, 12:13
Синоптики розповіли, якою буде погода у жовтні
Фото quality.nuph.edu.ua

У жовтні очікується тепла погода, кількість опадів прогнозують у межах кліматичної норми.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура передбачається 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми".

Деталі: Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм – це також в межах кліматичної норми.

У перші дні жовтня буде сонячно, без опадів, вночі 4-8° тепла, вдень до 15-17° тепла.

Синоптики нагадують, що традиційно середня місячна у жовтні температура складає 6-13°, в Карпатах місцями 4-5° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря у жовтні сягає 4-16° морозу, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 0-3° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 26-34° тепла, в Криму до 35°, на високогір’ї Карпат +20-21°.

Середня місячна кількість опадів складає 29-54 мм, місцями у Львівській, Івано-Франківській областях та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-106 мм, на високогір′ї Карпат 120-129 мм.

Українська правда

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