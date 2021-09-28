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Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре

Вторник, 28 сентября 2021, 12:13
Фото quality.nuph.edu.ua

В октябре ожидается теплая погода, количество осадков прогнозируют в пределах климатической нормы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура ожидается 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической норме".

Детали: Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм – это также в пределах климатической нормы.

В первые дни октября будет солнечно, без осадков, ночью 4-8° тепла, днем ​​до 15-17° тепла.

Синоптики напоминают, что традиционно средняя месячная в октябре температура составляет 6-13°, в Карпатах местами 4-5° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в октябре достигает 4-16° мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23° мороза, на юге Крыма 0-3° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 26-34° тепла, в Крыму до 35°, на высокогорье Карпат +20-21°.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами во Львовской, Ивано-Франковской областях и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.

Украинская правда
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