Синоптики рассказали, какой будет погода в октябре

В октябре ожидается теплая погода, количество осадков прогнозируют в пределах климатической нормы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура ожидается 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической норме".

Детали: Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм – это также в пределах климатической нормы.

В первые дни октября будет солнечно, без осадков, ночью 4-8° тепла, днем ​​до 15-17° тепла.

Синоптики напоминают, что традиционно средняя месячная в октябре температура составляет 6-13°, в Карпатах местами 4-5° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в октябре достигает 4-16° мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23° мороза, на юге Крыма 0-3° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 26-34° тепла, в Крыму до 35°, на высокогорье Карпат +20-21°.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами во Львовской, Ивано-Франковской областях и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.