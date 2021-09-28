Вересень "збирається на вихід": в Україні буде свіжо і сухо

Найближчої доби в Україні очікується суха погода, тепло буде вдень, прохолодно – вночі.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: В Україні 29 вересня найтеплішою очікується погода на Півдні та Заході, максимально протягом дня +14, +19 градусів.

А найхолодніше буде на Півночі та на північному сході, +10, +14 градусів.

У Центрі та на Сході +12, +17 градусів.

Найтеплішими обіцяють бути Одеська, Чернівецька, Закарпатська області та Крим, а найхолоднішими - Сумська, Чернігівська, Київська, Полтавська, Харківська, Луганська.

Ночі в Україні залишаються холодними – це дія антициклону з північних районів, температура очікується в межах +3 +9 градусів.

Вітер очікується південно-східний та східний, помірний чи невеликий.

Пряма мова: "Дощі завтра Україні не загрожують, хіба лише в Криму трохи зволожить повітря кілька крапель.

У Києві середа передбачається без дощу, з нічними +4+7 градусів та денними +10+13 градусів.

Такою погода залишиться до кінця тижня, включно з вихідними - сухою та свіжою. Вночі, при проясненнях, є ймовірність заморозків, вдень більшатиме сонця.

Вересень вже викликає таксі на вокзал".