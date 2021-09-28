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Сентябрь "на выход": в Украине будет свежо и сухо

Вторник, 28 сентября 2021, 12:39
фото Натальи Негрей

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая погода, тепло будет днем, прохладно - ночью.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В Украине 29 сентября теплее всего будет на юге и западе, максимально в течение дня +14, +19 градусов.

А холоднее всего будет на севере и на северо-востоке +10, +14 градусов.

В Центре и на Востоке +12, +17 градусов.

Самыми теплыми обещают быть Одесская, Черновицкая, Закарпатская области и Крым, а холодными - Сумская, Черниговская, Киевская, Полтавская, Харьковская, Луганская.

Ночи в Украине остаются холодными - это действие антициклона с северных районов, температура ожидается в пределах +3, +9 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный и восточный, умеренный или сильный.

Прямая речь: "Дожди завтра Украине не угрожают, разве только в Крыму немного увлажнит воздух несколько капель.

В Киеве среда предполагается без дождя, с ночными +4, +7 градусов и дневными +10, +13 градусов.

Такой погода останется до конца недели, включая выходные - сухой и свежей. Ночью, при прояснении, есть вероятность заморозков, днем ​​бужет большесолнца.

Сентябрь уже вызывает такси на вокзал".

Украинская правда
Темы: погода
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