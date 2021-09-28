Сентябрь "на выход": в Украине будет свежо и сухо
В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая погода, тепло будет днем, прохладно - ночью.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: В Украине 29 сентября теплее всего будет на юге и западе, максимально в течение дня +14, +19 градусов.
А холоднее всего будет на севере и на северо-востоке +10, +14 градусов.
В Центре и на Востоке +12, +17 градусов.
Самыми теплыми обещают быть Одесская, Черновицкая, Закарпатская области и Крым, а холодными - Сумская, Черниговская, Киевская, Полтавская, Харьковская, Луганская.
Ночи в Украине остаются холодными - это действие антициклона с северных районов, температура ожидается в пределах +3, +9 градусов.
Ветер ожидается юго-восточный и восточный, умеренный или сильный.
Прямая речь: "Дожди завтра Украине не угрожают, разве только в Крыму немного увлажнит воздух несколько капель.
В Киеве среда предполагается без дождя, с ночными +4, +7 градусов и дневными +10, +13 градусов.
Такой погода останется до конца недели, включая выходные - сухой и свежей. Ночью, при прояснении, есть вероятность заморозков, днем бужет большесолнца.
Сентябрь уже вызывает такси на вокзал".