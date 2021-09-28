У 2021 році правозахисна організація Freedom House віднесла Україну до "частково вільних в Інтернеті".

Джерело: звіт Freedom House

Дослівно: У 2021 році Україна отримала 62 бали зі 100. Таку ж оцінку мають Еквадор та Ангола. При цьому, Україна набрала на один бал вище, ніж торік.

Відзначається, що умови для свободи в інтернеті в Україні покращилися через відсутність перебоїв з інтернетом та зменшення кількості покарань за онлайн-діяльність користувачів.

Водночас, у Freedom House додали, що у країні є проблеми із цензурою.

Зокрема, блокують сторінки в соцмережах, політичний, соціальний або релігійний контент, а коментатори в соцмережах маніпулюють громадською думкою.

У звіті йдеться про те, що в Україні затримують блогерів, нападають та переслідують авторів політичного контенту, а проти опозиції та правозахисних організацій здійснюються кібератаки.

Також у Freedom House зазначили, що в Україні запроваджують законодавчі ініціативи, спрямовані на інтернет-цензуру та боротьбу з анонімністю.

Загалом у звіті зазначили, що глобальна свобода інтернету знижується 11-й рік поспіль.

Умови для захисту прав людини в Інтернеті в цьому році погіршилися в 30 країнах і тільки 18 країнах покращилися. Найбільше зниження відбулося в М'янмі, Білорусі і Уганді.

Ісландія знову стала лідером, а в Китаї сьомий рік поспіль найгірші умови для свободи інтернету.