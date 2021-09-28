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Freedom House отнесла Украину к "частично свободным" в Интернете

Вторник, 28 сентября 2021, 12:54

В 2021 году правозащитная организация Freedom House отнесла Украину к "частично свободным в Интернете".

Источник: отчет Freedom House

Дословно: В 2021 году Украина получила 62 балла из 100. Такую же оценку имеют Эквадор и Ангола. При этом, Украина набрала на один балл выше, чем в прошлом году.

Отмечается, что условия для свободы в интернете в Украине улучшились из-за отсутствия перебоев с интернетом и уменьшения количества наказаний за онлайн-деятельность пользователей.

В то же время, в Freedom House добавили, что в стране есть проблемы с цензурой.

 

В частности, блокируют страницы в соцсетях, политический, социальный или религиозный контент, а комментаторы в соцсетях манипулируют общественным мнением.

В отчете говорится, что в Украине задерживают блоггеров, нападают и преследуют авторов политического контента, а против оппозиции и правозащитных организаций осуществляются кибератаки.

Также в Freedom House отметили, что в Украине вводят законодательные инициативы, направленные на интернет-цензуру и борьбу с анонимностью.

 

Всего в отчете отметили, что глобальная свобода интернета снижается 11-й год подряд.

Условия для защиты прав человека в Интернете в этом году ухудшились в 30 странах и только 18 странах улучшились. Наибольшее снижение произошло в Мьянме, Беларуси и Уганде.

Исландия вновь стала лидером, а в Китае седьмой год подряд худшие условия для свободы интернета.

 
 

Украинская правда
Темы: интернетУкраина
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