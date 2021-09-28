У Києві замість забудови створять парк "Совські ставки"

У столиці на каскаді Совських ставків створять парк – відповідне рішення підтримала екологічна комісія Київради.

Джерело: депутат міськради Євгенія Кулеба у Facebook

Пряма мова Кулеби: "Щойно екологічна комісія одноголосно підтримала ініціативу по створенню парку "Совські ставки"".

Деталі: За словами депутата, тепер "Київзеленбуд" розробить проєкти землеустрою на усю площу майбутнього парку.

Кулеба нагадала, що Совські ставки – це острів біорізноманіття в місті, і тепер важливо зберегти його "правильно" і "з повагою до природи".

27 вересня Київська міська прокуратура повідомила, що земельну ділянку площею 19 га і вартістю 614 млн гривень у нижньому каскаді Совських ставків повернули громаді Києва.

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