Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві замість забудови створять парк "Совські ставки"

Вівторок, 28 вересня 2021, 13:24
У Києві замість забудови створять парк Совські ставки
Фото Дмитра Ларіна, УП

У столиці на каскаді Совських ставків створять парк – відповідне рішення підтримала екологічна комісія Київради.

Джерело: депутат міськради Євгенія Кулеба у Facebook

Пряма мова Кулеби: "Щойно екологічна комісія одноголосно підтримала ініціативу по створенню парку "Совські ставки"".

Деталі: За словами депутата, тепер "Київзеленбуд" розробить проєкти землеустрою на усю площу майбутнього парку.

Кулеба нагадала, що Совські ставки – це острів біорізноманіття в місті, і тепер важливо зберегти його "правильно" і "з повагою до природи".

27 вересня Київська міська прокуратура повідомила, що земельну ділянку площею 19 га і вартістю 614 млн гривень у нижньому каскаді Совських ставків повернули громаді Києва.

Читайте також: "Дивіться, яка дичина!". Що приховують зарості Совських ставків, і чи можна врятувати зелений Київ

Передісторія:

  • 19 га "Совських ставків" у 2008 році Київрада передала в оренду ТОВ "Господарник", за яким стоїть бізнесмен Ігор Баленко, колишній депутат міськради від Народної партії Литвина, а сьогодні – депутат від "Європейської солідарності".
  • Згідно з договором, упродовж 3 років ділянку мали забудувати – спершу там хотіли звести торговий центр, а пізніше житловий квартал.  
  • Це викликало протести активістів, екологів і місцевих жителів.
  • У результаті суд розірвав договір оренди між Київрадою і ТОВ "Господарник", повернувши нижній каскад Совських ставків місту. 
  • Це рішення оскаржували, але апеляція залишила попереднє рішення без змін.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: