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У Києві замість забудови створять парк "Совські ставки"

Вівторок, 28 вересня 2021, 13:24
Фото Дмитра Ларіна, УП

У столиці на каскаді Совських ставків створять парк – відповідне рішення підтримала екологічна комісія Київради.

Джерело: депутат міськради Євгенія Кулеба у Facebook

Пряма мова Кулеби: "Щойно екологічна комісія одноголосно підтримала ініціативу по створенню парку "Совські ставки"".

Деталі: За словами депутата, тепер "Київзеленбуд" розробить проєкти землеустрою на усю площу майбутнього парку.

Кулеба нагадала, що Совські ставки – це острів біорізноманіття в місті, і тепер важливо зберегти його "правильно" і "з повагою до природи".

27 вересня Київська міська прокуратура повідомила, що земельну ділянку площею 19 га і вартістю 614 млн гривень у нижньому каскаді Совських ставків повернули громаді Києва.

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Передісторія:

  • 19 га "Совських ставків" у 2008 році Київрада передала в оренду ТОВ "Господарник", за яким стоїть бізнесмен Ігор Баленко, колишній депутат міськради від Народної партії Литвина, а сьогодні – депутат від "Європейської солідарності".
  • Згідно з договором, упродовж 3 років ділянку мали забудувати – спершу там хотіли звести торговий центр, а пізніше житловий квартал.  
  • Це викликало протести активістів, екологів і місцевих жителів.
  • У результаті суд розірвав договір оренди між Київрадою і ТОВ "Господарник", повернувши нижній каскад Совських ставків місту. 
  • Це рішення оскаржували, але апеляція залишила попереднє рішення без змін.

Українська правда
Теми: Київмісцева влада


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