В Киеве вместо застройки создадут парк "Совские ставки"
В столице на каскаде Совских прудов создадут парк – соответствующее решение поддержала экологическая комиссия Киевсовета.
Источник: депутат горсовета Евгения Кулеба в Facebook
Прямая речь Кулебы: "Только что экологическая комиссия единогласно поддержала инициативу по созданию парка "Совские ставки"".
Детали: По словам депутата, теперь "Киевзеленстрой" разработает проекты землеустройства на всю площадь будущего парка.
Кулеба напомнила, что Совские ставки – это остров биоразнообразия в городе, и теперь важно сохранить его "правильно" и "с уважением к природе".
27 сентября Киевская городская прокуратура сообщила, что земельный участок площадью 19 га и стоимостью 614 млн гривен в нижнем каскаде Совских прудов вернули общине Киева.
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Предыстория:
- 19 га "Совских прудов" в 2008 году Киевсовет передал в аренду ООО "Хозяйственник", за которым стоит бизнесмен Игорь Баленко, бывший депутат горсовета от Народной партии Литвина, а сегодня – депутат от "Европейской солидарности".
- Согласно договору, в течение 3 лет участок должны были застроить – сначала там хотели построить торговый центр, а позже жилой квартал.
- Это вызвало протесты активистов, экологов и местных жителей.
- В результате суд расторг договор аренды между Киевсоветом и ООО "Хозяйственник", вернув нижний каскад Совских прудов городу.
- Это решение обжаловали, но апелляция оставила предыдущее решение без изменений.