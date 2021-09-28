В Киеве вместо застройки создадут парк "Совские ставки"

В столице на каскаде Совских прудов создадут парк – соответствующее решение поддержала экологическая комиссия Киевсовета.

Источник: депутат горсовета Евгения Кулеба в Facebook

Прямая речь Кулебы: "Только что экологическая комиссия единогласно поддержала инициативу по созданию парка "Совские ставки"".

Детали: По словам депутата, теперь "Киевзеленстрой" разработает проекты землеустройства на всю площадь будущего парка.

Кулеба напомнила, что Совские ставки – это остров биоразнообразия в городе, и теперь важно сохранить его "правильно" и "с уважением к природе".

27 сентября Киевская городская прокуратура сообщила, что земельный участок площадью 19 га и стоимостью 614 млн гривен в нижнем каскаде Совских прудов вернули общине Киева.

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