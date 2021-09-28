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В Киеве вместо застройки создадут парк "Совские ставки"

Вторник, 28 сентября 2021, 13:24
В Киеве вместо застройки создадут парк Совские ставки
Фото Дмитрия Ларина, УП

В столице на каскаде Совских прудов создадут парк – соответствующее решение поддержала экологическая комиссия Киевсовета.

Источник: депутат горсовета Евгения Кулеба в Facebook

Прямая речь Кулебы: "Только что экологическая комиссия единогласно поддержала инициативу по созданию парка "Совские ставки"".

Детали: По словам депутата, теперь "Киевзеленстрой" разработает проекты землеустройства на всю площадь будущего парка.

Кулеба напомнила, что Совские ставки – это остров биоразнообразия в городе, и теперь важно сохранить его "правильно" и "с уважением к природе".

27 сентября Киевская городская прокуратура сообщила, что земельный участок площадью 19 га и стоимостью 614 млн гривен в нижнем каскаде Совских прудов вернули общине Киева.

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Предыстория:

  • 19 га "Совских прудов" в 2008 году Киевсовет передал в аренду ООО "Хозяйственник", за которым стоит бизнесмен Игорь Баленко, бывший депутат горсовета от Народной партии Литвина, а сегодня – депутат от "Европейской солидарности".
  • Согласно договору, в течение 3 лет участок должны были застроить – сначала там хотели построить торговый центр, а позже жилой квартал.
  • Это вызвало протесты активистов, экологов и местных жителей.
  • В результате суд расторг договор аренды между Киевсоветом и ООО "Хозяйственник", вернув нижний каскад Совских прудов городу.
  • Это решение обжаловали, но апелляция оставила предыдущее решение без изменений.

Украинская правда

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Темы: Киевместная власть
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