"Жахливі цифри": ОГП виплачує компенсації поновленим через суди прокурорам
Прокурори, звільнені у межах люстрації і реформи прокуратури, поновлюються на посадах через суди і отримують великі компенсації.
Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова під час конференції Ради Європи щодо реформи прокуратури в Україні, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, у які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі.
У нас іде повернення не тільки після реформи (прокуратури - ред.), у нас іде хвиля повернення рішеннями Верховного Суду через люстрацію".
Деталі: За словами Венедіктової, компенсації поновленим на посаді виплачують з бюджету Офісу генпрокурора.
Водночас вона уточнила, що прокурори поновлюються на посадах не автоматично, а зобов’язані пройти переатестацію.
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Передісторія:
- Верховна Рада 19 вересня 2019 року ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
- Реформа Генпрокуратури розпочалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора. 2 січня 2020 року в Україні розпочав роботу Офіс генпрокурора.
- Атестацію пройшли птакож рацівники регіональних і місцевих прокуратур.
- Передбачалося, що внаслідок реформування кількість прокурорів має зменшитися з 15 тис. до 10 тисяч.