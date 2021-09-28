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"Жахливі цифри": ОГП виплачує компенсації поновленим через суди прокурорам

Вівторок, 28 вересня 2021, 13:40
Ірина Венедіктова

Прокурори, звільнені у межах люстрації і реформи прокуратури, поновлюються на посадах через суди і отримують великі компенсації.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова під час конференції Ради Європи щодо реформи прокуратури в Україні, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, у які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі.

У нас іде повернення не тільки після реформи (прокуратури - ред.), у нас іде хвиля повернення рішеннями Верховного Суду через люстрацію".

Деталі: За словами Венедіктової, компенсації поновленим на посаді виплачують з бюджету Офісу генпрокурора.

Водночас вона уточнила, що прокурори поновлюються на посадах не автоматично, а зобов’язані пройти переатестацію.

Знати більше: Як очищення "верхів" зламали "з низів". Чому за 7 років після початку люстрації чиновники поновлюються на посадах

Передісторія:

  • Верховна Рада 19 вересня 2019 року ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".
  • Реформа Генпрокуратури розпочалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора. 2 січня 2020 року в Україні розпочав роботу Офіс генпрокурора.
  • Атестацію пройшли птакож рацівники регіональних і місцевих прокуратур.
  • Передбачалося, що внаслідок реформування кількість прокурорів має зменшитися з 15 тис. до 10 тисяч.

Теми: Офіс генпрокурорареформилюстраціясуд


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