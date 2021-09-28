"Жахливі цифри": ОГП виплачує компенсації поновленим через суди прокурорам

Прокурори, звільнені у межах люстрації і реформи прокуратури, поновлюються на посадах через суди і отримують великі компенсації.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова під час конференції Ради Європи щодо реформи прокуратури в Україні, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, у які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі.

У нас іде повернення не тільки після реформи (прокуратури - ред.), у нас іде хвиля повернення рішеннями Верховного Суду через люстрацію".

Деталі: За словами Венедіктової, компенсації поновленим на посаді виплачують з бюджету Офісу генпрокурора.

Водночас вона уточнила, що прокурори поновлюються на посадах не автоматично, а зобов’язані пройти переатестацію.

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