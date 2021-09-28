"Ужасные цифры": ОГП выплачивает компенсации восстановленным через суды прокурорам

Прокуроры, уволенные в рамках люстрации и реформы прокуратуры, восстанавливаются в должностях через суды и получают большие компенсации.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова на конференции Совета Европы по реформе прокуратуры в Украине, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Когда к нам обращаются работники с исполнительными листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны.

У нас идет возврат не только после реформы (прокуратуры - ред.), у нас идет волна возвращения решениями Верховного суда через люстрацию".

Детали: По словам Венедиктовой, компенсации восстановленным в должности выплачивают из бюджета Офиса генпрокурора.

В то же время она уточнила, что прокуроры восстанавливаются в должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.

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