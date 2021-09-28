"Ужасные цифры": ОГП выплачивает компенсации восстановленным через суды прокурорам
Прокуроры, уволенные в рамках люстрации и реформы прокуратуры, восстанавливаются в должностях через суды и получают большие компенсации.
Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова на конференции Совета Европы по реформе прокуратуры в Украине, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Когда к нам обращаются работники с исполнительными листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны.
У нас идет возврат не только после реформы (прокуратуры - ред.), у нас идет волна возвращения решениями Верховного суда через люстрацию".
Детали: По словам Венедиктовой, компенсации восстановленным в должности выплачивают из бюджета Офиса генпрокурора.
В то же время она уточнила, что прокуроры восстанавливаются в должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.
Знать больше: Как очистку "верхов" взломали "с низов". Почему за 7 лет после начала люстрации чиновники восстанавливаются в должностях
Предыстория:
- Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
- Реформа Генпрокуратуры началась с аттестации прокуроров ГПУ и охватывала проверку прокуроров и создание Офиса генерального прокурора. 2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генпрокурора.
- Аттестацию прошли птакже работники региональных и местных прокуратур.
- Предполагалось, что в результате реформирования количество прокуроров должно уменьшиться с 15 тыс. до 10 тыс.