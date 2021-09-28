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"Ужасные цифры": ОГП выплачивает компенсации восстановленным через суды прокурорам

Вторник, 28 сентября 2021, 13:40
Ирина Венедиктова

Прокуроры, уволенные в рамках люстрации и реформы прокуратуры, восстанавливаются в должностях через суды и получают большие компенсации.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова на конференции Совета Европы по реформе прокуратуры в Украине, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Когда к нам обращаются работники с исполнительными листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны.

У нас идет возврат не только после реформы (прокуратуры - ред.), у нас идет волна возвращения решениями Верховного суда через люстрацию".

Детали: По словам Венедиктовой, компенсации восстановленным в должности выплачивают из бюджета Офиса генпрокурора.

В то же время она уточнила, что прокуроры восстанавливаются в должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.

Знать больше: Как очистку "верхов" взломали "с низов". Почему за 7 лет после начала люстрации чиновники восстанавливаются в должностях

Предыстория:

  • Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
  • Реформа Генпрокуратуры началась с аттестации прокуроров ГПУ и охватывала проверку прокуроров и создание Офиса генерального прокурора. 2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генпрокурора.
  • Аттестацию прошли птакже работники региональных и местных прокуратур.
  • Предполагалось, что в результате реформирования количество прокуроров должно уменьшиться с 15 тыс. до 10 тыс.

Темы: Офис генпрокурорареформылюстрациясуд
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