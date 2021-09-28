Кремль: Україна не має права втручатися в газову угоду Росії і Угорщини

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Україна не має права втручатися в ситуацію з 15-річним контрактом "Газпрому" з Угорщиною.

Про це повідомило російське видання "Коммерсант", пише "Європейська правда".

За словами Пєскова, Росія була і залишається "абсолютним і незаперечним гарантом енергетичної безпеки" Європи.

Він сказав, що реакція України на контракт "Газпрому" і Угорщини "не вимагає яких-небудь дій у відповідь" та зазначив, що довгостроковий контракт "гарантуватиме надійні, передбачувані, ритмічні поставки палива до Угорщини за гарантованими економічно вигідними маршрутами".

"Нічиї права тут не порушуються, ніякі норми - міжнародні, торгові - тут не порушуються. І навряд чи якась країна, включаючи Україну, вправі втручатися в цей аспект російсько-угорських відносин", - заявив представник Кремля.

Пєсков також не погодився з заявами про те, що Росія і "Газпром" використовують газ "в якості зброї, щоб покарати Україну".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України запросило на розмову посла Угорщині в Києві після аналогічного кроку Будапешта у зв’язку з підписанням угорською стороною нового довгострокового контракту з "Газпромом".

Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

Через плани підписання угоди МЗС України заявило 27 вересня, що ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутись днями в Будапешті.

Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики, додали в МЗС.

Угорщина звинуватила Україну в порушенні свого суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".