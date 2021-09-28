Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль: Украина не имеет права вмешиваться в газовое соглашение России и Венгрии

Вторник, 28 сентября 2021, 14:09

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в ситуацию с 15-летним контрактом "Газпрома" с Венгрией.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсант", пишет "Европейская правда".

По словам Пескова, Россия была и остается "абсолютным и неоспоримым гарантом энергетической безопасности" Европы.

Он сказал, что реакция Украины на контракт "Газпрома" и Венгрии "не требует каких-либо действий в ответ" и отметил, что долгосрочный контракт "будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки топлива в Венгрию по гарантированным экономически выгодным маршрутам".

"Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы - международные, торговые - здесь не нарушаются. И вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений", - заявил представитель Кремля.

Песков также не согласился с заявлениями о том, что Россия и "Газпром" используют газ "в качестве оружия, чтобы наказать Украину".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины пригласило на разговор посла Венгрии в Киеве после аналогичного шага Будапешта в связи с подписанием венгерской стороной нового долгосрочного контракта с "Газпромом".

Напомним, Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В связи с планами подписания соглашения МИД Украины заявил 27 сентября, что инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по поводу предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики, добавили в МИД.

Венгрия обвинила Украину в нарушении своего суверенитета из-за реакции на соглашение с "Газпромом".

Темы: газВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
газ
12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: