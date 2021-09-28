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Кулеба закликав Угорщину "не розкручувати емоції" через угоду з "Газпромом"

Вівторок, 28 вересня 2021, 14:52
Кулеба закликав Угорщину не розкручувати емоції через угоду з Газпромом
Фото КМУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Угорщину "не розкручувати емоції" в кризовій ситуації, що виникла через рішення Угорщини підписати з "Газпромом" угоду про транзит газу в обхід України. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закликаю угорських партнерів зараз не розкручувати емоції. Вони часто кажуть про Україну різні речі, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на це емоційно. Потрібно діяти прагматично, шукати вихід з цієї кризи, який буде відповідати інтересам і України, і Угорщини – тому що це також відповідає інтересам Європи", – зазначив Дмитро Кулеба. 

Він зауважив, що Україна не заперечує права Угорщини укладати контракт із "Газпромом", але що можливо було укласти не менш вигідну угоду, яка передбачала би транзит через Україну. 

"Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ. Угорщина цю вимогу прийняла. Це не відповідає нашим інтересам, ми свої інтереси захищаємо – ось і вся історія", – зазначив міністр закордонних справ.

Він додав, що Україна звернеться до Єврокомісії для обговорення того, як угода Угорщини з "Газпромом" вплине на енергобезпеку Євросоюзу загалом. 

Нагадаємо, в понеділок Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

Через плани підписання угоди МЗС України заявило 27 вересня, що ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутись днями в Будапешті. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом".

У Кремлі також заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроУгорщинаГазпром
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