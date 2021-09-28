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Кулеба призвал Венгрию "не раскручивать эмоции" из-за соглашения с "Газпромом"

Вторник, 28 сентября 2021, 14:52
Кулеба призвал Венгрию не раскручивать эмоции из-за соглашения с Газпромом
Фото КМУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию "не раскручивать эмоции" в ситуации, возникшей из-за решения Венгрии подписать с "Газпромом" соглашение о транзите газа в обход Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Призываю венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции. Они часто говорят об Украине разные вещи, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на это эмоционально. Нужно действовать прагматично, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии – потому что это также отвечает интересам Европы", – отметил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина не отрицает права Венгрии заключать контракт с "Газпромом", но можно было заключить не менее выгодное соглашение, которое предусматривало бы транзит через Украину.

"Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита был требованием РФ. Венгрия это требование приняла. Это не соответствует нашим интересам, мы свои интересы защищаем – вот и вся история", – отметил министр иностранных дел.

Он добавил, что Украина обратится в Еврокомиссию для обсуждения того, как соглашение Венгрии с "Газпромом" повлияет на энергобезопасность Евросоюза в целом.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины пригласило на разговор посла Венгрии в Киеве после аналогичного шага Будапешта в связи с подписанием венгерской стороной нового долгосрочного контракта с "Газпромом".

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В связи с планами подписания соглашения МИД Украины заявил 27 сентября, что инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.

Венгрия обвинила Украину в нарушении своего суверенитета из-за реакции на соглашение с "Газпромом".

В Кремле также заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

Темы: Кулеба ДмитрийВенгрияГазпром
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