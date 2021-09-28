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На естакаді Південного моста у Києві на 2,5 місяці обмежать рух

Вівторок, 28 вересня 2021, 15:20
На естакаді Південного моста у Києві на 2,5 місяці обмежать рух
Фото kyivcity.gov.ua

Із 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту частково обмежать рух транспорту у звязку  з ремонтними роботами.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно: "Із 2 жовтня розпочинають ремонт на проїжджій частині. Зокрема, у напрямку лівого берега. Триватимуть роботи до середини грудня, за цей час заплановано замінити 4-6 деформаційних швів".

Деталі: Під час робіт рух на естакаді частково обмежать.

Повідомляється, що дорожники працюватимуть одразу на кількох швах, щоб скоріше закінчити ремонт.

Для довідки: На Південному мосту 46 деформаційних швів. 28 уже замінено, 18 – очікують заміни.

Українська правда

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Теми: Київдороги
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