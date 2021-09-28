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На эстакаде Южного моста в Киеве на 2,5 месяца ограничат движение

Вторник, 28 сентября 2021, 15:20
На эстакаде Южного моста в Киеве на 2,5 месяца ограничат движение
Фото kyivcity.gov.ua

Со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "Со 2 октября начинается ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега. Ремонт будет длиться до середины декабря, за это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов".

Детали: Во время работ движение на эстакаде частично ограничат.

Сообщается, что дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы скорее закончить ремонт.

Для справки: На Южном мосту 46 деформационных швов. 28 уже заменено, 18 – ожидают замены.

Украинская правда
Темы: Киевдороги
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