На эстакаде Южного моста в Киеве на 2,5 месяца ограничат движение

Со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами.

Источник: сайт КГГА

Дословно: "Со 2 октября начинается ремонт на проезжей части. В частности, в направлении левого берега. Ремонт будет длиться до середины декабря, за это время запланировано заменить 4-6 деформационных швов".

Детали: Во время работ движение на эстакаде частично ограничат.

Сообщается, что дорожники будут работать сразу на нескольких швах, чтобы скорее закончить ремонт.

Для справки: На Южном мосту 46 деформационных швов. 28 уже заменено, 18 – ожидают замены.