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Вперше за два роки до Одеси зайшов круїзний лайнер: на борту американці й канадці

Вівторок, 28 вересня 2021, 15:54
Вперше за два роки до Одеси зайшов круїзний лайнер: на борту американці й канадці
круїзний лайнер SeaDream II зустрічали з оркестром (фото: думская)

До Одеського морського порту 28 вересня прибув перший за два роки міжнародний круїзний лайнер – теплохід SeaDream II під прапором Багамських островів.

Джерело: "Укрінформ", "Думская"

Деталі: На борту лайнера 65 мандрівників, переважно громадяни США та Канади.

Це перший захід міжнародного круїзника після 2019 року, коли заходи суден з туристами до Одеського порту були скасовані через пандемію коронавірусу.

 
На кормі лайнера розташований басейн з шезлонгами
фото: думская

За словами керівника адміністрації порту Максима Лапая, круїзний напрямок діяльності порту найбільше постраждав від наслідків пандемії. Станом на 2021 рік було 22 заявки на заходи міжнародних круїзних лайнерів, однак теплохід SeaDream II насправді виявився першим. Утім, можливо, не останній до кінця листопада. На наступний рік порт отримав близько 30 заявок на заходи круїзників.

 
фото: Думская

За мірками круїзного бізнесу SeaDream II вважається невеликим, але розкішним судном, каюти якого вражають своєю елегантною неформальністю, з краєвидом на океан і кухнею світового рівня.

SeaDream II прийшов до Одеси в рамках круїзу, який стартував 21 вересня в грецькому Піреї. Судно відвідало Скірос, Кавалу, турецькі Бозджаадц і Гемлік. Пройшовши через Босфор, Sea Dream II зазирнув до болгарського Бургасу, в румунську Констанцу, далі Одеса, Варна, а закінчиться круїз в Стамбулі.

В Одесі лайнер простоїть більше доби.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесатранспорт
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