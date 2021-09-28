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Впервые за два года в Одессу зашел круизный лайнер: на борту американцы и канадцы

Вторник, 28 сентября 2021, 15:54
круизный лайнер SeaDream II встречали с оркестром (фото: Думская)

В Одесский морской порт 28 сентября прибыл первый за два года международный круизный лайнер - теплоход SeaDream II под флагом Багамских островов.

Источник: "Укринформ", "Думская"

Детали: На борту лайнера 65 путешественников, преимущественно граждане США и Канады.

Это первый заход международного круизника после 2019 года, когда заходы судов с туристами в Одесский порт были отменены из-за пандемии коронавируса.

 
На корме лайнера расположен бассейн с шезлонгами
фото: Думская

По словам руководителя администрации порта Максима Лапая, круизное направление деятельности порта больше всего пострадало от последствий пандемии. По состоянию на 2021 год было 22 заявки на заходы международных круизных лайнеров, однако теплоход SeaDream II оказался первым. Впрочем, возможно, не последний до конца ноября. На следующий год порт получил около 30 заявок на заходы круизников.

 
фото: Думская

По меркам круизного бизнеса SeaDream II считается небольшим, но роскошным судном, каюты которого поражают своей элегантной неформальностью, с видом на океан и кухней мирового уровня.

SeaDream II пришел в Одессу в рамках круиза, который стартовал 21 сентября в греческом Пирее. Судно посетило Скирос, Кавалу, турецкие Бозджааду и Гемлик. Пройдя через Босфор, Sea Dream II заглянул в болгарский Бургас, румынскую Констанцу, далее Одесса, Варна, а закончится круиз в Стамбуле.

В Одессе лайнер простоит более суток.

Темы: Одессатранспорт
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