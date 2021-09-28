Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Впервые за два года в Одессу зашел круизный лайнер: на борту американцы и канадцы

Вторник, 28 сентября 2021, 15:54
Впервые за два года в Одессу зашел круизный лайнер: на борту американцы и канадцы
круизный лайнер SeaDream II встречали с оркестром (фото: Думская)

В Одесский морской порт 28 сентября прибыл первый за два года международный круизный лайнер - теплоход SeaDream II под флагом Багамских островов.

Источник: "Укринформ", "Думская"

Детали: На борту лайнера 65 путешественников, преимущественно граждане США и Канады.

Это первый заход международного круизника после 2019 года, когда заходы судов с туристами в Одесский порт были отменены из-за пандемии коронавируса.

 
На корме лайнера расположен бассейн с шезлонгами
фото: Думская

По словам руководителя администрации порта Максима Лапая, круизное направление деятельности порта больше всего пострадало от последствий пандемии. По состоянию на 2021 год было 22 заявки на заходы международных круизных лайнеров, однако теплоход SeaDream II оказался первым. Впрочем, возможно, не последний до конца ноября. На следующий год порт получил около 30 заявок на заходы круизников.

 
фото: Думская

По меркам круизного бизнеса SeaDream II считается небольшим, но роскошным судном, каюты которого поражают своей элегантной неформальностью, с видом на океан и кухней мирового уровня.

SeaDream II пришел в Одессу в рамках круиза, который стартовал 21 сентября в греческом Пирее. Судно посетило Скирос, Кавалу, турецкие Бозджааду и Гемлик. Пройдя через Босфор, Sea Dream II заглянул в болгарский Бургас, румынскую Констанцу, далее Одесса, Варна, а закончится круиз в Стамбуле.

В Одессе лайнер простоит более суток.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессатранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: