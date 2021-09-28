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Щоб поважали: Макрон закликав Європу розвивати власну оборону

Вівторок, 28 вересня 2021, 16:10

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейці повинні активізувати свої оборонні плани та зробити так, щоб їх поважали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Європейці повинні позбутися своєї наївності",- сказав Макрон у вівторок на пресконференції в Парижі, коли він вперше говорив про нову угоду про оборону Індо-Тихоокеанського регіону, оголошену цього місяця США, Австралією та Великою Британією.

"Коли ми зазнаємо тиску, треба показати, що ми також володіємо силою та здатністю захищатися... це просто змушує себе поважати" – заявив він.

В рамках пакту Австралія скасує багатомільярдний контракт на купівлю французьких підводних човнів з дизельним двигуном і замість цього придбає американські судна з ядерною енергією. У відповідь на це в  якості безпрецедентного заходу Франція відкликала свого посла у США.

Посол Філіп Етьєн повернеться до Вашингтона у середу з "чітким мандатом", сказав Макрон. Президент підкреслив, що він і президент США Джо Байден домовились минулого тижня розпочати поглиблені консультації, спрямовані на створення умов для забезпечення довіри між давніми союзниками.

Макрон сказав, що він знову поговорить з Байденом в середині жовтня, перед запланованою особистою зустріччю наприкінці наступного місяця в Європі.

"США - наші великі історичні друзі та союзники з точки зору цінностей, але ми повинні побачити, що американці зосереджуються на собі і мають стратегічні інтереси, переорієнтовані на Китай та Тихий океан", - зазначив він.

"Ми, як європейці, повинні взяти участь у власному захисті. Це не альтернатива союзу з США і не його заміна", - додав він.

Теми: ФранціяМакрон


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