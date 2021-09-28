Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чтобы уважали: Макрон призвал Европу развивать собственную оборону

Вторник, 28 сентября 2021, 16:10

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы должны активизировать свои оборонительные планы и сделать так, чтобы их уважали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Европейцы должны избавиться от своей наивности", - сказал Макрона во вторник на пресс-конференции в Париже, когда он впервые говорил о новом соглашении об обороне Индо-Тихоокеанского региона, объявленном в этом месяце США, Австралией и Великобританией.

"Когда мы испытываем давление, надо показать, что мы также обладаем силой и способностью защищаться... это просто заставляет себя уважать", - заявил он.

В рамках пакта Австралия отменит многомиллиардный контракт на покупку французских подводных лодок с дизельным двигателем и вместо этого приобретет американские суда с ядерной энергией. В ответ на это в качестве беспрецедентной меры Франция отозвала своего посла в США.

Посол Филипп Этьен вернется в Вашингтон в среду с "четким мандатом", сказал Макрон. Президент подчеркнул, что он и президент США Джо Байден договорились на прошлой неделе начать углубленные консультации, направленные на создание условий для обеспечения доверия между давними союзниками.

Макрона сказал, что он снова поговорит с Байденом в середине октября, перед запланированной личной встречей в конце следующего месяца в Европе.

"США - наши великие исторические друзья и союзники с точки зрения ценностей, но мы должны увидеть, что американцы сосредотачиваются на себе и имеют стратегические интересы, переориентированы на Китай и Тихий океан", - отметил он.

"Мы, как европейцы, должны принять участие в собственной защите. Это не альтернатива союзу с США и не его замена", - добавил он.

Темы: ФранцияМакрон
powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

На Олимпиаду 2022 года в Пекине допустят только зрителей из Китая

В МВД создадут Офис по вопросам бизнеса, его будет координировать Геращенко

Новости 29 сентября: угроза безвизу с ЕС, блокировка российских каналов

Мэр Запорожья уходит с должности. В прошлом месяце у него проводили обыски

ОПЗЖ поддерживает Добкина на выборах мэра Харькова

Все новости...
Франция
Греция договорилась с Францией о поставках фрегатов и корветов - СМИ
В Макрона бросили яйцом, нападавшего задержали
Doing business и верховенство права в Украине
Последние новости
02:50
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 400 нарушений "тишины"
01:54
В Минздраве озвучили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации
00:59
Мэра Запорожья уволили с должности
00:31
"Приоритет – делать вакцинацию группе 18+" – Ляшко
00:06
фотоРоссийский наемник с автоматом сдался в плен ВСУ
23:52
"Бавария" забила пять мячей "Динамо" в Лиге Чемпионов
23:28
Минздрав утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer
22:54
Президент Финляндии посетовал на отсутствие диалога между ЕС и РФ
22:32
На Олимпиаду 2022 года в Пекине допустят только зрителей из Китая
22:03
Новости экономики: запрет импорта электричества из РФ, приговоры по делу 88 миллионов ГПЗКУ
Все новости...