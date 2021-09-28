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Вибух в будинку у Гетеборзі: в поліції допускають, що йдеться про умисну атаку

Вівторок, 28 вересня 2021, 17:54

Потужний вибух у багатоквартирному будинку в центрі шведського міста Гетеборг, що стався вранці у вівторок, може бути умисним.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT, про це заявили представники правоохоронних органів.

Вранці на пресконференції представник поліції Томас Фуксборг сказав, що вибух навряд чи стався з "природних причин". Де саме стався вибух, наразі не коментують. 

Одна з версій - що те, що спричинило вибух, могло бути закладене зловмисниками. 

"Ми хочемо розуміти, що сталося, яка причина вибуху. Очевидно, не можна виключати, що йдеться про злочин", - сказав міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг. 

Нагадаємо, вибух стався близько 5 години ранку 28 вересня в одній з квартир багатоповерхового будинку в районі Аннедал. Почалася пожежа, яка розповсюдилася на сусідні приміщення.

Спершу госпіталізували 23 людей. На цей час у лікарні перебувають 16 осіб віком від 10 до 80 років, з них четверо - з серйозними травмами. 

Теми: Швеціявибух


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