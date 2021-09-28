Взрыв в доме в Гетеборге: в полиции допускают, что речь идет об умышленной атаке

Мощный взрыв в многоквартирном доме в центре шведского города Гетеборг, произошедший утром во вторник, может быть умышленным.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT, об этом заявили представители правоохранительных органов.

Утром на пресс-конференции представитель полиции Томас Фуксборг сказал, что взрыв вряд ли произошел по "естественным причинам". Где именно произошел взрыв, пока не комментируют.

Одна из версий - что причиной взрыва могло быть заложенное злоумышленниками устройство.

"Мы хотим понимать, что произошло, какова причина взрыва. Очевидно, нельзя исключать, что речь идет о преступлении", - сказал министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

Напомним, взрыв произошел около 5:00 28 сентября в одной из квартир многоэтажного дома в районе Аннедал. Начался пожар, который распространился на соседние помещения.

Сначала госпитализировали 23 человек. В настоящее время в больнице находятся 16 человек в возрасте от 10 до 80 лет, из них четверо - с серьезными травмами.