Силовики зупинили "розпродаж" арсеналу військової частини у Миколаєві

Силовики затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин у Миколаєві, який займався продажем зброї, бойових припасів та вибухових речовин.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, військовослужбовець систематично продавав засоби ураження: збував арсенал, що зберігався на складах частини.

Викрадену зброю він зберігав у новозбудованому приміщенні, розташованому неподалік від військової частини.

Оперативники спецслужби задокументували факт збуту військовим 15 гранат Ф-1, РГД-5 із запалами та 5 протитанкових гранатометів РПГ-22.

За даними СБУ, викрадений "арсенал" зловмисник реалізовував зацікавленим особам, у тому числі місцевому криміналітету.

У ході обшуків, проведених у помешканні зловмисника та у місці зберігання викраденого військового майна, силовики виявили і вилучили: 40 артилерійських та мінометних мін; 129 пострілів ПГ-7 для РПГ; майже 600 артилерійських снарядів; 216 гранатометних пострілів ВОГ17; 576 освітлювальних реактивних ракет; 49 вишибних порохових зарядів до мінометних мін; 8 розривних зарядів; димові та протитанкові гранати; майже 34 тисячі набоїв різного калібру; 49 підривачів М6 та М12.

Встановлюються інші учасники злочинної схеми розкрадання та реалізації військового озброєння.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому військовослужбовцю про підозру, а також обрання запобіжного заходу.