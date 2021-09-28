Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Силовики зупинили "розпродаж" арсеналу військової частини у Миколаєві

Вівторок, 28 вересня 2021, 19:03
фото СБУ

Силовики затримали начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин у Миколаєві, який займався продажем зброї, бойових припасів та вибухових речовин.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, військовослужбовець систематично продавав засоби ураження: збував арсенал, що зберігався на складах частини.

Викрадену зброю він зберігав у новозбудованому приміщенні, розташованому неподалік від військової частини.

Оперативники спецслужби задокументували факт збуту військовим 15 гранат Ф-1, РГД-5 із запалами та 5 протитанкових гранатометів РПГ-22.

За даними СБУ, викрадений "арсенал" зловмисник реалізовував зацікавленим особам, у тому числі місцевому криміналітету.

У ході обшуків, проведених у помешканні зловмисника та у місці зберігання викраденого військового майна, силовики виявили і вилучили: 40 артилерійських та мінометних мін; 129 пострілів ПГ-7 для РПГ; майже 600 артилерійських снарядів; 216 гранатометних пострілів ВОГ17; 576 освітлювальних реактивних ракет; 49 вишибних порохових зарядів до мінометних мін; 8 розривних зарядів; димові та протитанкові гранати; майже 34 тисячі набоїв різного калібру; 49 підривачів М6 та М12.

Встановлюються інші учасники злочинної схеми розкрадання та реалізації  військового озброєння.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому військовослужбовцю про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: зброяСБУОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Усі новини...
зброя
Туреччина має намір купити ще C-400 у Росії, попри загрозу нових санкцій
"Залізний купол" від США: щедра допомога чи ведмежа послуга?
Стрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві
Останні новини
02:50
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"
01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
00:59
Мера Запоріжжя звільнили з посади
00:31
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко
00:06
фотоРосійський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ
23:52
"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів
23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
22:54
Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
Усі новини...