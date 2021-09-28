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Силовики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве

Вторник, 28 сентября 2021, 19:03
Силовики остановили распродажу арсенала военной части в Николаеве
фото СБУ

Силовики задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из военных частей в Николаеве, который занимался продажей оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, военнослужащий систематически продавал средства поражения: сбывал арсенал, хранившийся на складах части.

Украденное оружие он хранил в новом помещении, расположенном неподалеку от воинской части.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта военным 15 гранат Ф-1, РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.

По данным СБУ, похищенный "арсенал" злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе местному криминалитету.

В ходе обысков, проведенных в доме злоумышленника и в месте хранения похищенного военного имущества, силовики обнаружили и изъяли 40 артиллерийских и минометных мин; 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ; почти 600 артиллерийских снарядов; 216 гранатометных выстрелов ВОГ17; 576 осветительных реактивных ракет; 49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам; 8 разрывных зарядов, дымовые и противотанковые гранаты; почти 34 тысяч патронов различного калибра; 49 взрывателей М6 и М12.

Устанавливаются другие участники преступной схемы хищения и реализации военного вооружения.

Решается вопрос о сообщение задержанному военнослужащему о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: оружиеСБУОфис генпрокурора
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