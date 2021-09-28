Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Силовики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве

Вторник, 28 сентября 2021, 19:03
фото СБУ

Силовики задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из военных частей в Николаеве, который занимался продажей оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, военнослужащий систематически продавал средства поражения: сбывал арсенал, хранившийся на складах части.

Украденное оружие он хранил в новом помещении, расположенном неподалеку от воинской части.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта военным 15 гранат Ф-1, РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.

По данным СБУ, похищенный "арсенал" злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе местному криминалитету.

В ходе обысков, проведенных в доме злоумышленника и в месте хранения похищенного военного имущества, силовики обнаружили и изъяли 40 артиллерийских и минометных мин; 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ; почти 600 артиллерийских снарядов; 216 гранатометных выстрелов ВОГ17; 576 осветительных реактивных ракет; 49 вышибных пороховых зарядов к минометным минам; 8 разрывных зарядов, дымовые и противотанковые гранаты; почти 34 тысяч патронов различного калибра; 49 взрывателей М6 и М12.

Устанавливаются другие участники преступной схемы хищения и реализации военного вооружения.

Решается вопрос о сообщение задержанному военнослужащему о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: оружиеСБУОфис генпрокурора
powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

На Олимпиаду 2022 года в Пекине допустят только зрителей из Китая

В МВД создадут Офис по вопросам бизнеса, его будет координировать Геращенко

Новости 29 сентября: угроза безвизу с ЕС, блокировка российских каналов

Мэр Запорожья уходит с должности. В прошлом месяце у него проводили обыски

ОПЗЖ поддерживает Добкина на выборах мэра Харькова

Все новости...
оружие
Турция намерена купить еще C-400 у России, несмотря на угрозу новых санкций
"Железный купол" от США: щедрая помощь или медвежья услуга?
Стрельба в Затоке: силовики схватили подозреваемого в убийстве
Последние новости
02:50
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 400 нарушений "тишины"
01:54
В Минздраве озвучили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации
00:59
Мэра Запорожья уволили с должности
00:31
"Приоритет – делать вакцинацию группе 18+" – Ляшко
00:06
фотоРоссийский наемник с автоматом сдался в плен ВСУ
23:52
"Бавария" забила пять мячей "Динамо" в Лиге Чемпионов
23:28
Минздрав утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer
22:54
Президент Финляндии посетовал на отсутствие диалога между ЕС и РФ
22:32
На Олимпиаду 2022 года в Пекине допустят только зрителей из Китая
22:03
Новости экономики: запрет импорта электричества из РФ, приговоры по делу 88 миллионов ГПЗКУ
Все новости...