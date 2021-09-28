Данія розширить заборону на розведення норок ще на рік

Данія продовжить заборону на розведення норок до 2023 року.

Про це заявив у вівторок міністр сільського господарства Данії Расмус Прен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поточна заборона, яка була введена після того, як коронавірус поширився на кілька сотень норкових ферм у Данії минулого року і спонукала уряд розпорядитися про знищення всіх норок у країні, діяла до 2022 року.

Більшість у парламенті погодила продовження заборони у вівторок, але рішення все ще потребує ратифікації в парламенті.

Своїм рішенням депутати виконали червневу рекомендацію провідного інституту інфекційних хвороб країни, який заявив, що дозвіл на розведення норок у Данії після кінця цього року все ще може становити загрозу для здоров'я населення.

"Навесні ми приймемо рішення про майбутнє розведення норок у Данії. Тоді ми розглянемо як ризики для здоров'я, так і етику тварин", - заявила Зеня Стампе, лідер Соціально-ліберальної партії, яка підтримує уряд.

Нагадаємо, в кінці минулого року у Данії знищили понад 15 мільйонів норок після виявлення серед них хворих на мутований штам коронавірусу, у якому вбачали загрозу для людей. Це рішення та наступні проблеми з похованням вибракуваних норок спричинили жорстку критику прем’єрки Метте Фредеріксен.