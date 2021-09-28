Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Данія розширить заборону на розведення норок ще на рік

Вівторок, 28 вересня 2021, 20:28

Данія продовжить заборону на розведення норок до 2023 року.

Про це заявив у вівторок міністр сільського господарства Данії Расмус Прен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поточна заборона, яка була введена після того, як коронавірус поширився на кілька сотень норкових ферм у Данії минулого року і спонукала уряд розпорядитися про знищення всіх норок у країні, діяла до 2022 року.

Більшість у парламенті погодила продовження заборони у вівторок, але рішення все ще потребує ратифікації в парламенті.

Своїм рішенням депутати виконали червневу рекомендацію провідного інституту інфекційних хвороб країни, який заявив, що дозвіл на розведення норок у Данії після кінця цього року все ще може становити загрозу для здоров'я населення.

"Навесні ми приймемо рішення про майбутнє розведення норок у Данії. Тоді ми розглянемо як ризики для здоров'я, так і етику тварин", - заявила Зеня Стампе, лідер Соціально-ліберальної партії, яка підтримує уряд.

Нагадаємо, в кінці минулого року у Данії знищили понад 15 мільйонів норок після виявлення серед них хворих на мутований штам коронавірусу, у якому вбачали загрозу для людей. Це рішення та наступні проблеми з похованням вибракуваних норок спричинили жорстку критику прем’єрки Метте Фредеріксен. 

Теми: Даніякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Усі новини...
Данія
Швеція посилить військові зв'язки з Норвегією і Данією через напруженість із РФ у Балтійському морі
У Данії довічно засудженим планують заборонити онлайн-знайомства
Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження
Останні новини
02:50
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"
01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
00:59
Мера Запоріжжя звільнили з посади
00:31
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко
00:06
фотоРосійський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ
23:52
"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів
23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
22:54
Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
Усі новини...