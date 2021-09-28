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Дания расширит запрет на разведение норок еще на год

Вторник, 28 сентября 2021, 20:28

Дания продлит запрет на разведение норок до 2023 года.

Об этом заявил во вторник министр сельского хозяйства Дании Расмус Прен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Текущийзапрет, который был введен после того как коронавирус распространился на несколько сотен норковых ферм в Дании в прошлом году и побудил правительство распорядиться об уничтожении всех норок в стране, действовал до 2022 года.

Большинство в парламенте согласовало продление запрета во вторник, но решение все еще нуждается в ратификации в парламенте.

Своим решением депутаты выполнили июньскую рекомендацию ведущего института инфекционных болезней страны, заявившего, что разрешение на разведение норок в Дании после конца этого года все еще может представлять угрозу для здоровья населения.

"Весной мы примем решение о будущем разведения норок в Дании. Тогда мы рассмотрим как риски для здоровья, так и этику животных", - заявила Зеня Стамп, лидер Социально-либеральной партии, которая поддерживает правительство.

Напомним, в конце прошлого года в Дании уничтожили более 15 млн норок после выявления среди них больных мутировавшим штаммом коронавируса, в котором видели угрозу для людей. Это решение и последующие проблемы с захоронением отбракованных норок вызвали жесткую критику премьера Метте Фредериксен.

Темы: Даниякоронавирус
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