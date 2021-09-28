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ЄС не може досягти згоди щодо гарантій членства балканських країн – ЗМІ

Вівторок, 28 вересня 2021, 22:53

Європейський союз, побоюючись політичної реакції в країнах-членах, більше не може погодитися надати гарантію майбутнього членства шести балканським країнам, яким колись обіцяли місце в блоці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох дипломатів та внутрішній документ ЄС, передає "Європейська правда".

Агентство повідомляє про глухий кут через декларацію саміту лідерів ЄС та Балкан 6 жовтня.

На саміті ЄС планував повторити свою обіцянку, дану 18 років тому, щодо "беззаперечної підтримки європейської перспективи Західних Балкан".  Про це йдеться у проєкті декларації саміту від 11 вересня, яку бачило Reuters.

За словами дипломатів, проєкт пройшов щонайменше два раунди переговорів без досягнення згоди.

Держави ЄС не розголошують своїх позицій, але багаті країни, такі як Данія, Франція та Нідерланди побоюються повторення прискореного приєднання Румунії та Болгарії у 2007 році та погано керованої міграції східноєвропейських робітників до Британії, що відвернуло багатьох британців проти ЄС.

Болгарія проти приєднання Північної Македонії через мовну суперечку.

Зазначається також, що ЄС також опосередковано загострює напругу в регіоні з 20-мільйонним населенням,  оскільки громадяни Балкан мріяли про приєднання до ЄС після етнічних воєн 1990-х років, коли Югославія розпалася.

Держави, які підтримують розширення, включаючи Австрію, Італію, Хорватію, Словенію та країни Балтії, звинувачують Німеччину та Францію за те, що вони не спромоглися примусити Болгарію скасувати своє вето. Прогрес Албанії також був зупинений, оскільки він пов'язаний з Північною Македонією у процесі розширення.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама поскаржився на затримку початку переговорів з його країною про членство в ЄС, заявивши, що цей процес став заручником вето Болгарії.

Теми: ЄСМакедоніяБолгарія
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